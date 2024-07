Harry Kane vahetaks kõik oma karjääris saavutatu Inglismaa võidu vastu

Kane on kodumaa vutikoondise kõigi aegade parim väravakütt. Ta on teine kõige rohkem väravaid löönud mängija Premier League’i ajaloos ning individuaalsete auhindade kõrval on tal ka Meistrite Liiga ja 2020 EM-i hõbemedalid.

30-aastase Kane’i kollektsioonis võitjamedalit ei ole, sest München Bayern jäi tema esimesel hooajal Saksamaal tiitlist ilma. Ka ühtegi teist tiitlit oma debüüthooajal Bayernis tal võita ei õnnestunud. Berliinis on tal pühapäeval võimalus seda muuta.

„See ei ole saladus, et ma pole võitnud meeskondlikku karikat. Igal aastal, mis möödub, olen rohkem motiveeritud seda muutma,“ ütles Kane Inglismaa viimasel mängueelsel pressikonverentsil laupäeval.

„Homme (täna - toim) õhtul on mul võimalus võita üks suurimaid tiitleid, mida sa eales võita võid, ja teha oma rahvaga ajalugu. Pole kahtlustki, et vahetaksin kõik, mida olen oma karjääri jooksul teinud, et homme (täna - toim) õhtul oleks eriline õhtu ja võit.“

Kane sõnab, et eelmine EM lõppes raskelt ning nüüdseks on tekkinud soov rohkemaks, kuid ees on ootamas väga raske õhtu. „Nagu boss ütles, taandub see pisidetailideni, mida oleme seni kogu turniiri jooksul suutnud korda saada. Meil läheb seda finaalis veel rohkem vaja.“

„Olen äärmiselt põnevil selle võimalusega teha paljusid inimesi õnnelikuks, sealhulgas iseennast. See saab olema suur lahing. Oleme paljudel turniiridel fantastiliselt hakkama saanud, kuid nüüd on aeg üle joone minna ja meil on see võimalus,“ nentis Kane.

Hispaania ja Inglismaa vaheline finaal algab Berliini olümpiastaadionil kell 22.00. Delfi kajastab tiitlimatši otseblogi vahendusel.