UEFA muutis jalgpalli EM-i finaali eel ootamatult reegleid, vähemalt kuus meest võivad parima väravaküti tiitli saada

Varasematel EM-idel on olnud nii, et kui paaril mängijal on turniiri lõpuks sama palju väravaid, võetakse kõrvale väravasöödud. Kui ka need on võrdsed, saab tiitli mees, kes väiksema hulga mänguminutite jooksul oma saldoni jõudis.