Thierry Neuville Läti rallist: eesmärk on kahe põhirivaali ees vahet kasvatada

„Pinnase poolest on see väga sarnane Eestiga, võib-olla isegi veel kiirem. Poola aitas meil valmistuda kiireteks rallideks,“ märkis Neuville, lisades, et on Lätiks valmistudes vaadanud omajagu pardakaamerate videosid. Neuville pidi järgmise nädala MM-etapiks valmistudes sõitma ka sel nädalavahetusel Leedus toimuval kohalikul võistlusel, kuid see jäi viimasel hetkel ära.

Neuville andis mõista, et Lätis võitu püüda on raske ning keskenduda tuleb tiitliheitlusele. „Minu peafookus on kahel tiitlirivaalil ning püüan neilt punkte ära võtta, kuid see saab olema keeruline. Puhastamist on palju, mõnda katset kaks korda ei sõideta ja palju poole kohaga kiireid sõitjaid on kohal,“ sedastas ta. „Meie ootused pole väga kõrged, aga motivatsioon konkurentidest eespool lõpetada on tugev.“