Kas Tänaku avarii Rally Estonial mõjutas Neuville’i ettevalmistust? Belglane ei saa Leedu rallil ikkagi võistelda

Autoralli MM-sarja liider kurtis Poola MM-etapi järel, et kuna Hyundai meeskond võttis seal kasutusele mootoriuuenduse, ei tundnud ta end masinas kindlalt. Seetõttu tahtis belglane sõidutunnetuse parandamiseks end proovile panna mõnel kohalikul rallil.

Hyundai on sellise võimaluse tänavu andnud nii Ott Tänakule kui Andreas Mikkelsenile, kes võistlesid vastavalt Rally Estonial ja Itaalias Alba rallil.

Vahepeal selguski, et Hyundai tuli Neuville’i soovile vastu ja belglane saab startida 12. - 13. juulini Leedus kavas oleval Orlen Lietuva etapil. Lisaks on Leedu võistluseks üles antud tiimikaaslane Esapekka Lappi, kes viimati sõitis Keenia rallil.

Teisipäeval vahendas DirtFish, et Neuville sel nädalavahetusel ikkagi ei stardi. Ralliportaali teatel pole seda ametlikult kinnitatud, aga tundub tõenäoline, et belglase mitteosalemine on seotud Ott Tänaku karmi avariiga möödunud nädalavahetusel toimunud Rally Estonial, kus Hyundai masin sai kõvasti kannatada ehk lühikese ajaga ei õnnestunud võistluskõlbulikku autot enam starti saata. Orlen Lietuva etapi korraldajate väitel pidi Neuville sõitma sealsel etapil sama masinaga, millega Tänak startis Eesti võistlusel.