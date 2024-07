Mainekas korvpalliajakirjanik: Maik-Kalev Kotsar jätkab karjääri Jaapanis

Leedulase Urbonase andmetel on Kotsari karjäär jätkumas just Yokohama klubis. Ta toob artiklis välja, et meeskonda tüürib soomlane Lasse Tuovi, kes tõi hiljuti omale abitreeneriks Toijala. Kui pika lepingu Kotsar ja klubi sõlmivad, pole mainitud. Olgu öeldud, et klubi ise pole ühtegi ametlikku teadet veel Kotsari suhtes teinud.

Eesti koondises ohjad Heiko Rannulale üle andnud Toijala kinnitas möödunud nädalal Delfile, et meeskond tunneb Kotsari vastu huvi. „Ma ei saa kinnitada, et ta liitub klubiga, kuid saan rääkida, mis tööd on klubi sel suunal teinud. Meil on nimekiri mängijatest, keda tahaksime võistkonda tuua ja Maik on selles listis. Seal on olnud muidugi mitu nime. Kokkuvõttes võin öelda, et meie klubi on temast huvitatud. Protsessist lähemalt ma kahjuks rääkida ei saa. Huvi on igatahes olemas ja kindlasti oleme temaga edasi kontaktis,“ sõnas Toijala.