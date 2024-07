Maik-Kalev Kotsar siirdub Jaapanisse? Toijala: klubi on temast huvitatud

Sotsiaalmeedias on Jaapani liigaga seotud kõlakatele keskenduv konto kirjutanud, et Kotsar võibki olla teel Jaapanisse. Delfi Sport võttis ühendust Toijalaga ning soomlane kinnitas, et nad tunnevadki keskmängija vastu huvi.

„Ma ei saa kinnitada, et ta liitub klubiga, kuid saan rääkida, mis tööd on klubi sel suunal teinud. Meil on nimekiri mängijatest, keda tahaksime võistkonda tuua ja Maik on selles listis. Seal on olnud muidugi mitu nime. Kokkuvõttes võin öelda, et meie klubi on temast huvitatud. Protsessist lähemalt ma kahjuks rääkida ei saa. Huvi on igatahes olemas ja kindlasti oleme temaga edasi kontaktis,“ sõnas Toijala.