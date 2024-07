Deschamps sunnitud vahetusest: Mbappé oli väga väsinud

Madridi Reali värske mängumees murdis Saksamaal peetava EM-i avamängus Austriaga ninaluu ning pidi Hollandiga kohtumise vahele jätma. Sellest ajast alates on ta pidanud oma näo kaitsmiseks kasutama maski. Eilses veerandfinaalis Portugali vastu sai Mbappé nina aga mitmel korral kõvasti pihta.

„Ta on ilmselgelt väsinud, sest lihaseliselt pole tal pärast seda, mis juhtus, lihtne,“ ütles Deschamps. „Nägin teda juba lisaaja esimesel poolel hädas olevat. Polnud mõtet teda platsile jätta isegi seetõttu, et ta oleks olnud penaltilööja. Kylian on minu ja meeskonna vastu alati aus olnud. Värskuse sissetoomine tundus mulle mõistlik,“ selgitas Deschamps.