TÄNA OTSEBLOGI | Jalgpall on kodust kolme vōidu kaugusel. Kas seni hambutu Inglismaa alistab EM-i veerandfinaalis Šveitsi?

Käesoleval EM-il on mõnevõrra veenvamaid esitusi näidanud Šveits. Alagrupis alistati 3:1 Ungari ning tehti 1:1 viigid Šotimaa ja Saksamaaga. Kaheksandikfinaalis mängiti kindlalt üle tiitlikaitsja Itaalia, skooriks jäi 2:0. Väravad jäi Remo Freuleri ja Ruben Vargase arvele.

Inglise meedia andmetel muudab peatreener Gareth Southgate oma juubelimängus - ta on Inglismaa koondise eesotsas 100. korda - formatsiooni. Senine 4-2-3-1 asendub 3-4-2-1 skeemiga, kus Ezri Konsa, John Stones ja Kyle Walker moodustavad kolmese kaitseliini. Keskpoolkaitses on Declan Rice ja Kobbie Mainoo, äärtel Kieran Trippier ja Bukayo Saka ning ründavate poolkaitsjatena tegutsevad Jude Bellingham ja Phil Foden. Ainsaks puhtaks ründajaks jääb Harry Kane. Eesmärgiks on elavdada inglaste seni säratut ja viljatut ründemängu.