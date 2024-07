DELFI VIDEO | Martin Järveoja isa Tänaku ja Järveoja avariist: loodan, et nendega on kõik korras

„Kahjuks Ott ja Martin siia ei jõudnud, aga loodan, et nendega on kõik kõige paremas korras,“ rääkis Toomas Järveoja Delfi videointervjuus.

„Ei tea, mis valesti läks, aga tean nii palju, et nad on Tartus arstlikus kontrollis,“ lisas Järveoja. Kas asi on väga hull? „Ma loodan, et ei ole,“ vastas ta. Järveoja usub, et kui tervis vähegi lubab, on 2019. aasta maailmameistrid kahe nädala pärast Läti MM-rallil stardis.