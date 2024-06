Hispaania meedia: Maik-Kalev Kotsar ei jätka Baskonias

Hispaania meedias oli lõppenud hooajal mitmel korral teemaks Kotsari õlg, mis on kohati tema mängimist seganud. El Correo teatel ei teinud aga Baskonia viimast otsust Kotsari õla tõttu.

Mäletatavasti vahetas 27-aastane Eesti koondislane lõppenud hooaja jooksul viskekätt, hakates vabaviskejoone tagant viskama senise vasaku asemel parema käega. „Terveks suveks on plaan paigas, kuidas paremaks saada ja mingit stabiilsust tekitada,“ ütles Kotsar märtsi lõpus Delfile. „Õlg ei ole otseselt vigastatud, ei valuta ega midagi. Aga vasaku käe ja õlaga on raske leida visketunnetust. Õlatunnetus ei ole sama kogu aeg, on iga päev erinev. Lõpuks otsisin liigutust, mis oleks mugav. Tehnikasse tekkis aina suurem jõnks. Nii hakkaski asi paigast minema, aina kehvemaks – isegi kui tegin palju tööd selle kallal. Tunnetus ja stabiilsus pole lihtsalt nii head, kui võiksid olla.“