Sander Raieste otsustas Baskonias veel aasta proovida: kui ei tule, siis ei tule, ega enam statistiliselt halvemaks minna ei saa

Raieste sõnas, et nüüd on tema süda rahul ja üks mure vähem. „Suhteliselt kiiresti sai tehtud selle asja ja nüüd saab rahulikult suvise treeningkava paika panna,“ ütles korvpallur. Kuna tänavu koondisemänge pole, siis läheb suvine põhirõhk individuaalsele tööle. „Tahan panna kaitse poolelt füüsiliselt juurde, et olla selles valdkonnas mitmekülgsem ja et suudaksin kaitsta võimalikult palju erinevaid mängijaid. Rünnaku poolelt soovin viset edasi arendada.“