Heiki Nabil võib ootamatult avaneda veel võimalus sõita Pariisi olümpiale

Nüüdseks on üles kerkinud aga lootus, et Nabi saab Pariisis maadelda. Vikipeedia lehel , kus on Pariisi sõitva Eesti koondise koosseisu ülevaade, on maadlejate taha märgitud Heiki Nabi nimi.

Eesti maadlusliidu president Jaanus Paeväli selgitas Delfile, et Heiki Nabi olümpiale pääsuga on asjad lahtised ja segased. „Hoiame pöidlaid peos ja ootame lõplikku otsust, kuid enne seda me rõõmustama ei hakka,“ sõnas ta.

Siin peitubki „aga“. Paevälja sõnul on seis selline: Venemaa otsustas, et nad ei saada Pariisi kreeka-rooma maadluse raskekaallast Sergei Semjonovit, see on ametlik. „Nüüd vaadatakse, kes peaks Semjonovit asendama. Üks võimalus on olümpiale lubada maailma edetabelis kõrgemal kohal asuv maadleja, kuid Nabi pidi kaks aastat vahele jätma ja tema reiting pole eriti hea. Teine, mida võidakse arvesse võtta on see, kes kaotas Semjonovile kvalifikatsiooniturniiridel. Neid maadlejaid on kolm, kuid kaks neist juba teenisid olümpiapääsme, seega jääb alles vaid Nabi. Ja kui seda kriteeriumi kasutatakse, peaks meie mees Pariisis maadlema. Aga veelkord, me ei hõiska enne ametlikku kinnitust.“