Eesti olümpiakoondis sai lisa! Mart Seim pääses Pariisi olümpiale: see tuli kindlasti ootamatult

Delfi sai Seimi kätte vahetult enne tema trenni minekut. „Istusin kodus autosse, hakkasin trenni sõitma ja sain vahepeal kõne, et „Palju õnne!“,“ muigas Seim.

Nädala alguses ei osanud Seim seega veel arvata, et hakkab reedel trennis juba olümpiaks treenima. „See tuli kindlasti ootamatult. Kaks päeva tagasi sain uudise, et tšehh (Kamil Kučera - K.R.), kes oli edetabelis minust koha võrra eespool, sai peale. Siis väike lootus tekkis, et äkki kukub keegi veel ära,“ rääkis Seim, kes oli raskekaalu edetabelis 14. kohal.