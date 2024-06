Rainer Vassiljevist sai Läti võrkpallikoondise peatreener

Aastatel 2011-2019 Eesti meeste koondise abitreeneri ja 2019-2021 naiste koondise abitreenerina töötanud Vassiljevi esimene eesmärk Läti koondise eesotsas on jõuda 2026. aasta EM-finaalturniirile. Valikturniir algab tänavu augustis.

„Arvan, et Läti koondis on väga konkurentsivõimeline. On hea tasakaal kogenud ja nooremate mängijate vahel, keda võib oodata helge tulevik. Tean paljusid Läti võrkpallureid, kuigi olen viimastel aastatel töötanud Baltimaadest eemal,“ vahendas Läti alaliit Vassiljevi sõnu.