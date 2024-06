Kuldliiga: kolm matšpalli luhanud Eesti võrkpallikoondis sai pronksimängus ülinapi kaotuse

Avageim algas tasavägiselt, aga 8:7 seisust pääsesid sinisärgid ette 11:7. Seepeale võttis vastaste peatreener Jiri Novak esimest korda aja maha. Time out tõi vastastele ka edu, sest tšehhid jõudsid ühe punkti kaugusele (11:12). Eesti hoidis siiski initsiatiivi ning pääses omakorda ette 18:15. Renee Teppani tugevate servide ja hea rünnaku toel pääseti juhtima 23:18. Seejärel said tšehhid kaks punkti järjest ning peatreener Alar Rikberg võttis aja maha. 23:20 seisul lahendas Allik rünnaku edukalt ning läks ise servima. Nurgaründaja servi said vastased kätte, aga järgmine tõste lendas auti. Nii geim Eestile 25:20.