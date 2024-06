Esimene liituja teada: Kalev/Cramo sõlmis lepingu Gregor Kuubaga

„Meil on väga hea meel, et oleme saanud enda ridadesse noore ja talendika mängija Gregor Kuuba näol. Soovisime Gregorit enda meeskonda juba eelmise hooaja keskel, kuid siis see ei õnnestunud, mistõttu on eriti hea meel, et nüüd saab Gregor meiega kaasa teha ka hooajaeelse ettevalmistuse, et algaval hooajal meeskonna eest häid esitusi näidata,“ sõnas pressiteate vahendusel klubi mänedžer Ramo Kask.