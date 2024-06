Kalev/Cramo alustab meistrite liigasse pürgimist läbi kvalifikatsiooni. Mänedžer Ramo Kask: seda otsust oli oodata

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask sõnas Delfile, et FIBA otsus üllatav polnud. Kuna rahvusvaheline korvpalliliit paneb asjad suuresti paika edetabelisüsteemi alusel, oli pigem karta, et klubi põhiturniirile otse ei pääse.

„Saatsime taas koos Eesti korvpalliliiduga kirju, et vabapääset taotleda, aga nad on selgeks teinud, et rankingusüsteem on kõigile sama,“ märkis Kask. „Kui hooajal 21/22 põhiturniirile saime, kogusime häid punkte, aga need enam arvesse ei läinud. Vahepealsetel aastatel kaotas nii Pärnu Sadam kui meie kohe kvalifikatsiooni avaringis, sealt häid punkte ei saa.“