Sirje Kapperi EM-i kommentaar: vigastatud Mbappé on asendamatu

Turniir on pikk ja usun, et õige on alustada tasa ja targu, kui eesmärk on kaugele jõuda. Prantsusmaa suutis mängu suhteliselt hästi kontrollida nii kaitse- kui ründefaasis ning see on tugeva võistkonna eeldus. Neile sobis, kui nad said oma poolel madalalt kaitsta, et palli võitmise järel kiirete rünnakutega ruume ülespoole leida, sest neil on ründeliinis väga kiired mängijad. Kuigi Prantsusmaa üritas ka teist väravat lüüa, siis nad tunnetasid hästi momente, kus terve võistkond ei olnud tasakaalus. Siis nad ei hakanud ka üksinda vastasmängijaid ette võtma, et vältida vasturünnakuid nende värava alla.

Austria osutas südikat vastupanu

Mind üllatas Austria väga positiivselt. Nad suutsid 75 minutit pressida vastaseid kõrgelt, organiseeritult ja meeskondlikult. Viimasel veerandtunnil sai austerlastel jaks otsa, et palli võitmise järel see ka säilitada. Usun, et neil tulevad Hollandi ja Poolaga väga tasavägised mängud ning nende edasipääs sõltub sellest, kui kiiresti nad suudavad mängude vahel taastuda. Austria peatreener Ralf Rangnicki valitud mängustiil on füüsiliselt üsna nõudlik. Juba selle mängu lõpus oli näha, et väsimus võib mingil hetkel kujuneda Austria probleemiks. Kui nad suudavad aga terve mängu vältel hoida sellist taset, nagu Prantsusmaa vastu esimesed 75 minutit, siis on neil vägagi reaalne võimalus pääseda alagrupist edasi.

Vigastatud Mbappél EM-idel endiselt väravatearve avamata. Kas ta on asendamatu?