BLOGI | Suursoosik Prantsusmaa alustas turniiri võidukalt, aga murega Mbappe katkise nina pärast

Esimene ohtlik moment tekkis just kontrarünnakust kaheksandal minutil, kui Kylian Mbappe saatis palli austerlaste värava poole. Patrick Pentz suutis selles olukorras oma puuri siiski kaitsta. 36. minutil oli lähedal aga hoopis Austria, kui Cristoph Baumgartneri löögi tõrjus efektiivselt prantslaste puurilukk Mike Maignan. Kaks minutit hiljem pääses Prantsusmaa siiski juhtima, kui Kylian Mbappe hea eeltöö järel suunas palli oma väravasse Maximilian Wöber.

Teisel poolajal hoidis Austria taas nahkkera rohkem oma valduses. Häid lööke nad aga palju teha ei suutnud. Paremad võimalused tekkisid just Prantsusmaal. 55. minutil pääses Mbappe Austria väravavahiga üks-ühele, kuid lõi palli väravast mööda. Mängu jooksul tekkis valgetes särkides mänginud meeskonnal veel mitmeid häid võimalusi, kuid väravat kordagi ei sündinud.

Kohtumise kaalukaim sündmus edasist turniiri vaadates võis aset leida 88. minutil, kui Mbappe nina sai vigastada kokkupõrkest Kevin Danso õlaga. Pärast arstlikku ülevaatest lahkus Mbappe mängust ja prantslased jäävad lootma, et tegu pole ninaluumurruga.

Nii sai kaptenipaela enda käe ümber Marcel Sabitzer (Dortmuni Borussia), kes oli valikturniiril nelja tabamusega ka satsi parim väravakütt. Positiivne enne võiks olla aga see, et Ralf Rangnicki hoolealused on viimases seitsmes matšis kaotuseta.