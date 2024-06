Kõik või mitte midagi! Kui inglased ei võida, on Southgate valmis ameti maha panema

53-aastane Southgate on Inglismaa jalgpallikoondist juhtinud pea viimased kaheksa aastat. Selle aja sisse on jäänud kaks MM-finaalturniiri ning üks Euroopa meistrivõistluste tšempionaat. Inglismaa viimaste aastate seis on Southgate’i ajastul olnud küllaltki edukas, sest kirja on saadud neljas koht MM-il ja EM hõbemedal. Samuti jõuti 1,5 aastat tagasi toimunud ülemaailmsel mõõduvõtul veerandfinaali, kus inglaste südamed murdis legendaarne Harry Kane, kui lõi prantslaste vastu penalti totaalselt taevasse. Peatreeneri siht on jalgpall lõpuks koju tuua, vastasel juhul on ta valmis ameti maha panema.