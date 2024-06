Inglased on pahased, Jack Grealish jäi koondisest välja. Jalgpallifänn: see on hullumeelne!

Peatreener Gareth Southgate’i otsus Grealish meeskonnast välja jätta tekitas saareriigis parajat furoori. Viimasega pole rahul paljud fännid ega jalgpallurid. Kui varasemalt kandis Grealish Manchester Citys põhirolli, siis tänavu ei olnud tema esitused sama enesekindlad kui varem ning ta langes klubis kindlaks vahetusmeheks. Viimati mängis poolkaitsja kõik 90 minutit mängus aprillikuus. Inglismaa jalgpalli hingeelu asjatundja Toomas Vara arvas, et Newcastle Unitedi Anthony Gordon on Grealishist parem mees. „Nii kaua, kui tema seal on, ma probleemi ei näe,“ väitis Vara.