Baskonia jääb ilmselt oma tähtmängijast ilma

Miller-McIntyre tegi lõppenud hooajal ajalugu, kui tõusis alles kolmandaks mängijaks, kes on Euroliigas kolmikduublini jõudnud. Asveliga mängus kogus ta 11 punkti, 11 lauapalli ja Euroliiga rekordit tähistavad 20 resultatiivset söötu.

Baskonias saavad sel suvel läbi lepingud nii Maik-Kalev Kotsaril kui Sander Raiestel. Hispaania meedia teatel on klubi Kotsari osas jätkuvalt äraootaval seisukohal. Raieste ütles sel nädalal Delfile, et talle on tehtud uus lepingupakkumine.