Sander Raieste uuest hooajast: Baskonia pakub lepingut, kuid huvi on ka mujalt

25-aastase korviküti sõnul on tema vastu huvi tuntud mitmest Liga ACB klubist, kuid ametliku pakkumise on teinud ainult Baskonia meeskond. Samuti on huvi ilmutanud veel paar Euroopa korvpalli parimate klubisarjade tippu kuuluvate liigade meeskonda. „Peamine huvi on ikkagi Hispaaniast. Baskonia pakkumine on laual ja nemad ootavad hetkel minu järgi,“ rääkis Raieste Delfi Spordile. Ääremängija sõnul pakub Baskonia talle üheaastast lepingupikendust.