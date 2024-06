Thierry Neuville: tahaksin näha rohkem rallimehi, kes püüavad meie spordiala paremaks muuta

Autoralli MM-sarja osas on pikalt räägitud sellest, kuidas maailma mastaabis on ala populaarsus väike ja kõige kõrgema klassi tippsõitjaid saab kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Nii kutsuti mullu ellu töögrupp, mis just WRC sarja murekohtadele peaks lahendusi leidma. Sõitjate seas on avalikult spordiala probleemsetele kohtadele tähelepanu pööranud teiste hulgas nii Ott Tänak kui Thierry Neuville. Loe ka siit.

Belglane arutles Sardiinia ralli järel DirtFishile antud intervjuus, et spordiala pärast muretsemine on võib-olla mõjutamas ka tema sõitu. „Võib-olla olen sellega liialt seotud olnud,“ sõnas Neuville. „Küsisin seda endalt laupäeval, kui asjad ei läinud mõistagi kõige paremini ja keskendumise tõttu ühe asja maha magasin.“ Belglane viitas laupäevasele katkestamisele.

„Mul kulub selleks oma aeg, aga meil on Julien Ingrassia (Sebastien Ogier’ endine kaardilugeja - K.R.), kes töötab tihedalt promootoriga koos ning jagab sõitjatele informatsiooni ja Scott Martin (Elfyn Evansi kaardilugeja - K.R.), kes on seotud WRC komisjoniga,“ jätkas Hyundai sõitja. „Mõistsin, et olen üks ainsatest, kes nendega sel teemal suhtleb ja vastuseid annab.“

„Tahaksin näha rohkem sõitjaid, kes püüaksid meie spordiala paremaks teha ning annaksid väärtust juurde. See sõu, mida katsetel pakume, on lihtsalt suurepärane,“ lisas ta. „Poolteist aastat tagasi oli muutust vaja. See oli hea lüke ning näitab, et üha rohkem inimesi on probleemist teadlikud ning hakkavad keskenduma sellele, kuidas asju paremaks teha.“