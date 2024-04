Rahvusvaheline autoliit (FIA) on teinud ettepaneku, et uuest hooajast võiks Rally1 masinatel loobuda hübriidseadmest ja vähendada põhiklassi autode võimsust. Selline otsus loodetakse heaks kiita juunikuus.

„See on teinud asja keerulisemaks kõikide võistkondade ja tootjate jaoks. Ja see on pannud paljud inimesed keerulisse olukorda, sest uus hooaeg on väga lähedal. Ja neid otsuseid pole isegi veel hääletusele pandud,“ sõnas Tänak.