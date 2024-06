PSG-st lahkunud Kylian Mbappe sisepingetest: ma olin õnnetu, aga ei saanud kõike välja näidata

Mbappe andis mullu suvel Pariisi võistkonnale teada, et ei kavatse oma lepingut enam aasta võrra pikendada, mis oleks tähendanud, et Mbappe saab sel suvel meeskonnast tasuta lahkuda. Seepeale jäeti ründaja klubi Jaapanis toimunud hooajaeelsest laagrist välja.

„Ma ei kaota maailma parimat jalgpallurit tasuta. Me ei saa seda teha. Oleme Prantsusmaa klubi,“ teatas PSG tegevjuht Nasser Al-Khelaifi toona. „Ta (Mbappe) ütles varem ka ise, et ta ei lahku klubist tasuta. Kui ta on nüüd meelt muutnud, ei ole see minu süü.“ Loe pikemalt siit.