Borussia peatreener pärast Meistrite liiga finaali: me väärisime enamat

„Esitasime suurepärase mängu ja arvan, et väärisime rohkem kui 0:2 kaotust,“ ütles Terzic ZDF-ile. „Esimesest sekundist alates näitasime kogu maailmale, et me ei olnud siin lihtsalt selleks, et mängida finaali, vaid ka selleks, et seda võita.“

„Esituse mõttes näitasime suurepärast mängu, kuid saime ka teada, miks nad [Madrid] just tulid 15. korda Euroopa meistriks,“ lisas Terzic TNT Sportsile. „Nad on olnud nii tõhusad ja see on midagi, millest meie puudust tundsime. Olime väga lähedal ja väikesed asjad jäid puudu. Palju õnne neile. Et hoida sellist nälga ning minna ja uuesti võita, näitab, miks nad on tõelised meistrid.“