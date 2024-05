DELFI FOTOD | Sardiinia ralli avas paraadsõit. Linnamäe loodab etapil näidata kiirust ja Jürgenson lõpuni tulla

JWRC arvestuse hooaja üldliider Romet Jürgenson oli arusaadavalt seni näidatuga rahul. „Ütleme nii, et on läinud oodatust paremini. Kuid peame olema jalad maas ja see ralli on oma tingimuste poolest üsna eriline. Stardime nii tagant, et peamine küsimus on vastupidamine,“ selgitas ta poodiumil.

WRC2 arvestuses läheb head tulemust tegema Georg Linnamäe. „Loodetavasti oleme kõik valusad õppetunnid juba kätte saanud ning saame siin näidata head kiirust. Portugalis läks viis rehvi, loodetavasti selle etapi saame läbida ilma rehvipurunemisteta. Minu meelest on see kalendris kõige keerulisem ralli, sest see on ülitehniline ja pinnas on libe, kuid samal ajal on see nii sõitjatele kui ka masinatele väga ränk. Kõva väljakutse!“ märkis ta.