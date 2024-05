DELFI VIDEO SARDIINIAST | Ott Tänaku pilk hooajale: mingil määral on alandav, kui hoogu ja tulemust ei ole

Tänavuse hooaja eel naasis Ott Tänak pärast aastast pausi Hyundai meeskonda. See tähendas aga autoga uuesti harjumist. Kohanemine pole kulgenud valutult. „See on harv juhus, kui juhi ja auto vaates kõik paika loksub. Seda pole meil juhtunud viimase nelja-viie aasta jooksul,“ nentis ta. „Aga me võitleme selle nimel, et saada võimalikult heaks.“