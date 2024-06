OTSEBLOGI JA FOTOD | Sardiinia ralli: Tänak kasvatas Ogier’ ees edu, sarja liider Neuville sõitis teelt välja

Laupäeva alustas katsevõiduga Tänak, kes tõusis rehvipurunemisega aega kaotanud Ogier’st mööda ja läks 0,1 sekundiga liidriks. WRC2-s langes rehvivalikuga alt läinud Georg Linnamäe esimese katsega neljandalt kohalt kuuendaks. SS6-l läks Ogier omakorda 2,2 sekundiga eestlasest mööda. Samal katsel lõhkus Linnamäe rehvi ja langes esikümnest välja. JWRC-s liidrikohta hoidnud Romet Jürgenson langes teiseks Bruno Bulacia selja taha (+5,3) SS7 -l kerkis jällegi Tänak 2,2 sekundiga Ogier’st mööda liidriks. Seitsmenda kiiruskatse starti ei jõudnud paraku ei Linnamäe ega Jürgenson, põhjuseks tehnilised probleemid. 8. kiiruskatsel katkestas kolmandalt kohalt Thierry Neuville. Robert Virves on WRC2-s kuuendal kohal.

