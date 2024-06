Jürgenson MM-ralli katkestamisest: minuga juhtus üks lollimaid asju!

WRC kodulehel on Jürgenson märgitud katkestajate sekka ja põhjusena välja toodud tehnilised probleemid.

Rallimees ise selgitas katkestamist Instagramis: „Üks lollimaid asju juhtus minuga. Pärast katset ülesõidul sõitsime künkast üles ja sõitsin pimedas kurvis vastu kivist posti. Vedrustus on katki ja sellega on tänane läbi, see murrab südame, katsetel sõidad puhtalt ja siis juhtub midagi sellist.“