Kelly Sildaru arvates oli telelugu liialt isa poole kaldu

Suusatreener Tõnis Sildaru (42) ütleb järgmisel päeval pärast teisipäevaõhtust avameelset teleintervjuud Kanal 2 saates „Täistund“, et sõbrad ja tuttavad on talle juba toetust avaldanud. Kelly Sildaru (22) aga leiab, et kogu telelugu oli liialt isa poole kaldu, kirjutab Õhtuleht.