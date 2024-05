Küsimus venna kohta ajas Kelly Sildaru nutma. „Olen valmis ootama ka 20 aastat. Ta on ikkagi mu vend“

Sildarude peres on pärast vanemate lahkuminekut moodustunud kaks leeri, mille ühel pool on ema Lilian Talving ja Kelly Sildaru ning teisel pool isa Tõnis Sildaru ja Henry Sildaru.

Kelly on süüdistanud Tõnist miljoni euro omastamises, mis oli väidetavalt mõeldud Kelly treeningute ja võistluste tarbeks.

Tõnis ütles „Täistunnile“ , et ei näe endal süüd tütre Kelly rahade omastamises: „Need vahendid kulusid treeninglaagriteks ja pere kuludeks.“

Isa on nördinud, sest kohtuvaidluse tõttu ei pääse ka Henry oma isiklikele sponsorrahadele ligi, sest need on arestitud.