M-Sporti pealik WRC suurest murest: golf on kõvasti rohkem pildis kui meie

Rahvusvaheline autoliit (FIA) on teinud teatavasti ettepaneku uuest hooajast loobuda hübriidseadmest ja vähendada radikaalselt Rally1 autode võimsust. Nii meeskonnad kui WRC promootor on sellise muudatuse vajalikkuse kahtluse alla seadnud.

Tehasetiimide Hyundai, Toyota ja Fordilt tuge saava eratiimi M-Sporti esindajad on eelkõige välja toonud, et nii lühikese ajaga tehtavad radikaalsed reeglimuudatused ei meelita kuidagi uusi autotootjaid sarja juurde. M-Sporti juht Millener rääkis Rallit.fi-le antud intervjuus, et mõistlik oleks oodata 2027. aastani.

Millener rõhus WRC sarja ühele peamisele murekohale, millest on juba pikalt räägitud. Meeskondi ja autosid on tippklassis liiga vähe.

„See on sellepärast, et autotootjad ei näe spordiala väärtust, sest see pole piisavalt globaalne. See ei ole lihtsalt maailmas piisavalt pildis,“ tõdes britt.

Materjali, mida näidata, iseenesest on. „Iga kiiruskatse on otse-eetris. Meil on midagi imelist, aga seda ei kasutata õigel viisil ära,“ jätkas Millener.

Britt tõi võrdluse golfiga. „Mulle meeldib golfi vaadata. Praegune olukord seal on hoopis teine kui 10 aastat tagasi. Ryder Cup (rahvusvaheline turniir Euroopa ühendtiimi ja USA vahel - K.R.) oli siis kõrgklassi üritus. Luges ainult golf ja publik aplodeeris vaikselt taustal. Nüüd on see nädalane pidu. Spordiala DNA on säilinud, aga kõik muu on muutunud.“

„Golfiturniirid on sarnaselt rallile mitu päeva pikad ning üht ringi mängitakse neli tundi. Võistlust pole otseselt kõige huvitavam jälgida, kui sa just väga suur huviline pole, aga ikka käib suur melu selle ümber,“ võrdles Millener kahe spordiala käekäiku. „Golf on rallist rohkem uudistes. Paberi peal pole aga golf üldse nii põnev kui ralli.“

„Vajame uusi ideid, et meie sporti edasi viia ja kõvasti muuta. Mõnele see ei meeldi, aga kui me midagi ei muuda, jääme lihtsalt maha. Usun, et oleme praegu teistest taga,“ lisas ta.