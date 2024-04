Kuidas päästa rallit? Miks on ainus särav persoon Ott Tänak ja Beyoncé ei laula Sébastien Ogier’st?

Ralli on tõsises kriisis, tunnistasid Horvaatia võidukihutamise ajal ajakirjanikega kohtuma tulnud MM-sarja promootori ehk korraldaja esindajad Simon Larkin ja Peter Thul. Midagi rõõmustavat neil öelda ei olnud, lahendus olla see, et tuleb leida lahendus, ja võimalikult kiiresti.

Probleem on selles, et ralli MM-sari pole piisavalt atraktiivne ja silmapaistev, et meelitada ligi rohkem vaatajaid ning sellega ka autotehaseid, kes leiavad, et saavad tiimi loomisele ja ülalpidamisele kuluvate summadega võrreldes tagasi liiga vähe.