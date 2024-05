Kanepi ja Lajal tagasid pääsu French Openi kvalifikatsiooni

38-aastane Kanepi on French Openil kahel korral pääsenud veerandfinaali (2008, 2012), kuid need saavutused jäävad juba enam kui kümne aasta taha. Mullu kaotas ta põhitabeli avaringis tugevale ameeriklannale Madison Keys’ile 1:6, 6:3, 1:6.

Ta seadis hooaja alguses sihi murda end aasta lõpuks maailma 100 parema mängija sekka. „Usun, et mängin taseme poolest paremini kui möödunud aastal. Tunnen end väljakul paremini ja suudan vastastele rohkem peavalu valmistada. Lihtsalt on vaja turniire mängida ja usun, et varsti kajastub see ka tulemustes,“ lisas Lajal.