Õlapõletik, viirusnakkus ja toidumürgitus. Ebaõnnega võidelnud Mark Lajal on viimaks terve. „Mängin paremini kui möödunud aastal“

Eelmisel hooajal Challenger-tasemel läbimurde teinud 21-aastase Lajali 2024. aasta algas üle kivide ja kändude. Hooaja esimesel suure slämmi turniiril Melbourne’is kvalifikatsiooni avaringis langenud Lajalit hakkas kimbutama õlavalu, mistõttu on tulnud teha kaks kuupikkust võistluspausi. Nüüd paistab aga taas tunneli lõpust valgus, sest õlaprobleemile on lahendus leitud ja viimasel neljal turniiril Aasias näitas Lajal igati südikat mängu.

„Tervis on nüüd korras!“ kinnitas Eesti esireket Delfile. „Kõik on väga hästi. Keha on korras ja saab heal tasemel trenni teha. Praegu on kõik väga positiivne.“