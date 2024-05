Keila Korvpallikooli juht Tarmo Hein: meiega koostöö lõpetanud Keila Basket tegeleb süsteemi lõhkumisega

Kas Reinar Halliku KK või Rock Tartu poolelt on teiega juba ühendust võetud? (Küsin seetõttu, et nad on alumise liiga võistkondadest ainukesed, kes on viimasel ajal tõsist huvi kõrgliiga vastu üles näidanud)

Oleme 13 aastaga suutnud üles ehitada toimiva korvpallipüramiidi ning meie visioon on alati olnud, et meie oma noored kasvavad selle püramiidi tippu, osaledes nii meeste kui naiste kõrgliigas. Üles on ehitatud Eesti üks suurimaid korvpalli järelkasvusüsteeme, kus hetkel on 30 treeningrühma ning õpib 450 last ja noort. Kuna meistriliiga litsents on meil alles, siis hetkel on vara öelda, aga kaalume edasisi samme. Keila linna poolt kehtestatud esindusvõistkonna kriteeriumitele rahalise toetuse saamiseks vastab hetkel vaid Korvpallikool, jääb arusaamatuks, kuidas saab linnalt toetust taotleda MTÜ Pirita Palliklubi koosseisus mängiv meeskond.