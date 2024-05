Tallinna Kalev loobus meistriliigast, koha saab endale Keila Coolbet

Pahv: koht loovutati meile, muud koostööd pole

Mis saab juhul, kui Keila Coolbeti duubel ei täida pandud eesmärki ja ei jõua kolme hooajaga meistriliigasse? Pahvi sõnul on seda liiga vara arutada, kõrgliigasse jõudmiseks on selge plaan. 2. liiga võistkond hakkab esimesel hooajal peamiselt koosnema meistriliiga tiimi otsa peal olevatest palluritest, Pahvi endistest õpilastest ja U19 tiimi mängijatest. Võimalik, et Keila Basketi süsteemi lisandub veel mõni noorteklassi võistkond, aga see pole praegu teada.