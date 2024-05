Donald Trump tekitas vormel 1 etapil segadust

Trump tegi võistluse järel ka sotsiaalmeediasse postituse, kus teatas: „Mul oli suur au näha, kuidas mu sõbrad McLarenis võitsid suure Miami vormel 1 võidusõidu. Selle auto meeskonda külastasin enne võistlust ja toetasin toetasin neid. Seda on meie riigi jaoks vaja, et võita!“

„McLaren on apoliitiline organisatsioon, kuid me tunnustame ja austame Ameerika Ühendriikide presidendiametit. Seetõttu rahuldasime tema taotluse külastada võistluspäeval meie garaaži koos rahvusvahelise autoliidu (FIA) presidendi Mohammed Ben Sulayemi ning Liberty Media juhi Greg Maffei ja vormel 1 tegevjuhi Stefano Domenicaliga. Meil oli au, et McLaren Racing valiti vormel 1 esindama. See andis meile võimaluse esitleda tipptasemel tehnikat, mida me autosporti toome,“ seisis McLareni avalduses.