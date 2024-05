Ei Verstappen, Perez ega Sainz! F1 sari sai Miami GP-l uue etapivõitja

Lando Norris oli tippsõitjatest ainus, kes polnud selleks hetkeks veel rehve vahetanud. Tänu sellele liidriks kerkinud Norris säästis turvaauto režiimi ajal boksis käies kõvasti aega ning jäi ka rehvivahetuse järel Verstappeni ette liidriks. Kordusstardi järel suutis McLareni piloot esikohta hoida ja iga ringiga kümnendiksekundite kaupa edu Verstappeni ees kasvatada. Hollandlane oli samal ajal hädas rehvide ja vormeli juhitavusega.

Uus etapivõitja

„Lõpuks ometi! Olen seda kaua oodanud, lõpuks sain hakkama,“ rõõmustas Norris finiši järel. „Mul on hea meel kogu meeskonna üle. Kogu nädalavahetus oli väga edukas. Väikesed tagasilöögid tulid, aga nägin reedel, et meil on kiirus tegelikult olemas.“