Team Estonia juhtfiguurile ei meeldi Norra võrdlus: see on kohatu, sest kõik pole nii must-valge

Team Estonias on tänase seisuga 241 olümpiaala sportlast. Nendest 3 A-kategooria, 24 B-kategooria, 62 C-kategooria ning 152 noorsportlast. Seoses üsna suure sportlaste arvuga tuleb aru saada, et Eesti riiklik tellimus tippspordile on teistsugune kui näiteks Norras, hõlmates ka spordialaliitude ja järelkasvu toetamist. Muidugi on lõppeesmärk võita tiitlivõistlustelt medaleid, aga kuna Kultuuriministeerium on tippspordi arendamise suunanud Team Estoniale, on oluline ka laiem ja pikemaajalisem vaade.