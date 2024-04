Euroliiga karistas üle käte läinud Atamani ja Panathinaikost kopsakate trahvidega

Päev pärast esimest mängu läks Ataman Euroliiga reeglitega vastuollu meediale avatud treeningu ajal. Ta keeldus rääkimast Iisraeli ajakirjaniku Moshe Bardaga, väites, et meediat treeningule ikkagi ei lubata ja aeg on otsas. Selle eest sai Ataman 5000 eurot trahvi.

Panathinaikose klubile määrati 30 000 euro suurune karistus. Klubi saatis pärast esimest mängu välja ametliku avalduse, kus vihjati, et kohtunikud vilistavad Maccabi kasuks põhjusel, et Iisrael on sõjas. Lisaks käidi taas välja vandenõuteooria, et Euroliiga on juba endise tegevjuhi Jordi Bertomeu aegadest meelega Panathinaikosele käru keeranud.