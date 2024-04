Euroliiga tipptreener unustas ära, et CSKA on armee spordiklubi: Venemaa klubidel ei ole sõjaga mingit seost

Ataman keeras end seepeale üles ning asus kõiki ja kõiges süüdistama. Muuhulgas avaldas ta, et oli saanud Maccabi tiimi kuuluvalt inimeselt ähvardava sisuga sõnumi.

„Inimesed, kes tahavad mind provotseerida ja pöörata näiteks Iisraeli vastu, siis ma ei ole poliitiline mees. Austan Maccabi klubi. Olen spordimees. Ma olen pärit Türgist ja Atatürk ütles, et rahu minu riigile ja rahu kogu maailmale. Olen rahu poolt,“ teatas ta.

„Olen kindel, et Maccabi ei hooli nendest asjadest. Kui tahate minu kohta veel midagi kirjutada, siis võin öelda, et ootan Euroliigasse tagasi ka Venemaa meeskondi, kuna Venemaa spordil ei ole sõjaga mingit seost. Sarnaselt Maccabile ei ole ka neil sellega mingit pistmist. Ma ei ole ühegi riigi vastu. Ma ei ole Maccabi klubi vastu,“ teatas Ataman.

Tundub, et Ataman unustas ära, et Venemaa kõige edukama korvpalliklubi Moskva CSKA puhul on tegemist puhtakujulise armee spordiklubiga.