Katrina Lehis: lükkan vehklemisliidu piinlikud väljaütlemised ümber

„Minu jaoks on koondise esindamine olnud alati auasi. Viimastel aegadel on kahjuks koondise teemat saatnud vaid erinevad intriigid ja skandaalid. Olen teinud endaga palju tööd, et naasta tagasi tippsporti peale vigastust,“ teatas Lehis siis. „Täna julgen öelda, et see on õnnestunud. Minu jaoks on aga jäänud arusaamatuks, mida tehti ja tehakse selleks, et naiskond jõuaks Pariisi olümpiamängudele. Ma ei ole näinud ega kuulnud, milline on juhtkonna visioon, et naiskond õnnestuks. Kui see on ikkagi olemas, kuid ei ole minuni jõudnud, siis see näitab, et minuga ei arvestata ja mina sinna plaani ei kuulu.“