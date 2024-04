Tänakut tervitasid Horvaatia rallil lumised teed. „Tingimused on äärmiselt ettearvamatud“

„Lõpetasime just rajaga tutvumise siin Horvaatias. Olud on olnud väga ettearvamatud ja tundub, et sel nädalavahetusel tuleb ilm üsna väljakutsuv. Kuid meie eesmärk on selge ja me võitleme selle eest!“ kirjutas Tänak sotsiaalmeedias, kuhu postitas ka mõned pildid rajaoludest.