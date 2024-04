AJAKAVA | Reedel saab lähte Horvaatia MM-ralli, kus on stardis kolm Eesti sõitjat

Ent tänavu pole Tänak veel poodiumile astunud. „Horvaatia on lõbus asfaldiralli. Pidamine on kehv ja teepind üsna määrdunud, samal ajal on teedel palju hüppeid, nukke ja pimekurve. Loodetavasti leiame alates stardist hea enesetunde. Vajame üht probleemideta rallit ja võitleme alati võidu eest,“ rääkis 36-aastane eestlane etapi eel.