M-Spordi juht lubab suurüllatuste jätkumist ka Horvaatias

M-Spordile tänavu suurt edu ei ennustatud, sest nende sõitjateks on vähekogenud Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster. 28-aastane prantslane Fourmaux on aga näidanud suurepärast kiirust ning sõitis poodiumile nii veebruaris Rootsi lumel kui ka märtsis Keenias.

Tiimiboss Millener rõhutab kogu tiimi töö tähtsust edu saavutamisel.

„Olen uskumatult uhke selle üle, mida meie meeskond on sel hooajal seni saavutanud. Usun, et meie lähenemine on olnud õige,“ rääkis Millener, vahendab Rallit.fi.

„Adrien on teinud fantastilist tööd ja jõudnud juba kaks korda poodiumile. Ootan huviga, kuhu suudame Horvaatias jõuda, kuna Adrienil on selle ralliga seoses palju kogemusi ja teadmisi.“

Sel hooajal vaid kolme MM-punktiga piirdunud Munsteri koht ütles tiimijuht, et teda on saatnud halb õnn.

„Gregoire on näidanud oskusi ja sihikindlust ning kiirust. Teda on aga saatnud halb õnn, mis on tulemusi mõjutanud,“ kaitses Millener oma noort sõitjat. „Asfalt on aga Gregoire’i lemmikpinnas, seega võib temalt Horvaatias oodata tugevaid aegu. Olen väga põnevil. Horvaatias on nii hoolduspargis kui kiiruskatsetel alati suurepärane atmosfäär, sest fänne on palju.“

Horvaatia MM-ralli algab neljapäeval testikatsega. Võistluse avakatse peetakse reede hommikul (vaata ajakava).