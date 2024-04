Thierry Neuville: Horvaatias on kõige tähtsam ideaalne seadistus

Hyundai sõitja Neuville juhib kolme etapi järel Elfyn Evansi (Toyota) ees kuue punktiga.

Varem on Horvaatias MM-punktidele sõidetud kolm korda ja alati on võidu võtnud Toyota piloot. Seekordsele nõudlikule asfaldirallile saab aga Neuville startida parimalt stardikohalt.

„Horvaatia ralli on üks keerulisemaid asfaldivõistlusi, millel olen osalenud. Seal on palju pimedaid nurki ja erinevaid konarusi ja ülesõite. See on asfaldiralli kohta üsna tavatu,“ vaatas Neuville eelseivale rallile.

„Mulle aga meeldib selle ralli väljakutse. Võistluse muudavad ainulaadseks kiiruskatsete erinevad profiilid nii laiade kui kitsaste teelõikudega. Teed on aga vihma korral Belgiaga üsna sarnased, nii et selles mõttes on see tuttav olukord,“ arutles belglane, vahendab MTVUutiset.fi.

Kui veel eelmisel nädalal valitses Horvaatia pealinnas Zagrebis palav ilm, siis võistlusnädalaks on temperatuur langenud 15 kraadini ja alla selle. Võimalik, et ralli ajal sajab ka vihma.

„Autol peavad olema ideaalsed seadistused nii märja kui kuiva ilma jaoks, sest ilm on nii ettearvamatu. Kui seadistustega mööda panna, kaob ka enesekindlus,“ rõhutab Neuville.

Belglane lisas, et Horvaatias on poodiumikoht tema miinimumeesmärk.

„Tahan olla Horvaatias poodiumil. Kui tahame MM-i liidrikohta säilitada, on ülioluline, et oleme kolme hulgas. Suurim eesmärk on loomulikult olla kõrgeimal poodiumiastmel.“

Horvaatia ralli algab neljapäeval testikatsega. Esimene kiiruskatse on reede hommikul kell 9.28 (vaata ajakava siit).