Soome meedia korjas Konstantin Vassiljevi skandaali üles

Vassiljev ütles Õhtulehe podcastis „Kolmas poolaeg “ esitatud küsimusele, kas ta on sõjas Ukraina poolt, järgmist: „Kui nad suudaks võita, siis võibolla tuleb rahu, kui Venemaa võidab, siis võibolla tuleb rahu, kui mõlemad otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võibolla tuleb rahu.“

Saatejuhi jätkuküsimuse peale, miks ta ei taha öelda neid asju, mida eestlased antud teemas Vassiljevi suust kuulda tahavad, ütles Vassiljev: „Mida inimesed tahavad kuulda, see pole ju seotud sellega, mida mina arvan ja mõtlen. See ei tähenda, et ma olen kummagi poolt. Minu jaoks on see, mis maailmas üleüldse toimub, arusaamatu.“